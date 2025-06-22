Сергей Мерясев возглавил Нижнекамскую ЦРБ

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Республика
22 июня 2025  22:41

В Нижнекамске произошли кадровые изменения в руководстве центральной районной больницы. С 19 июня временно исполняющим обязанности главного врача назначен Сергей Мерясев, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. При этом за Русланом Валеевым сохраняется рабочее место.

Сергей Мерясев — опытный специалист с почти 30-летним стажем работы в системе здравоохранения. Его профессиональный путь начался в 1996 году с должности терапевта в Нижнекамской ЦРБ. За годы работы он прошел все ступени карьерной лестницы — от заведующего отделением до заместителя главного врача. В 2020 году возглавил Управление здравоохранения Нижнекамска.

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