Сергей Шойгу с рабочим визитом посетит Казань

В четверг, 6 марта, секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу планирует посетить Казань с рабочим визитом, как стало известно изданию «Реальное время».

Предыдущий визит Шойгу в столицу Татарстана состоялся в феврале прошлого года. Тогда он занимал пост министра обороны и сопровождал президента Владимира Путина.

Напомним, что в мае прошлого года Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от обязанностей главы Министерства обороны.