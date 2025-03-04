Сергей Шойгу с рабочим визитом посетит Казань

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Город
4 марта 2025  08:47

В четверг, 6 марта, секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу планирует посетить Казань с рабочим визитом, как стало известно изданию «Реальное время».

Предыдущий визит Шойгу в столицу Татарстана состоялся в феврале прошлого года. Тогда он занимал пост министра обороны и сопровождал президента Владимира Путина.

Напомним, что в мае прошлого года Владимир Путин подписал указ о назначении Сергея Шойгу на должность секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от обязанностей главы Министерства обороны.

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Сергей Шойгу с рабочим визитом посетит Казань