Сергей Устюгов — чемпион России в спринте: золото в Казани

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани, Сергей Устюгов одержал победу в спринте классическим стилем, завоевав золотую медаль. Спортсмен преодолел финальную дистанцию за 3 минуты 2,51 секунды, продемонстрировав отличную форму и мастерство.

Серебряным призером стал Владислав Осипов, отставший от лидера на 0,75 секунды, а бронза досталась Савелию Коростелеву, который уступил Устюгову 1,44 секунды.

Финал спринта не обошелся без инцидентов: на финишной прямой произошел завал с участием Сергея Ардашева и Александра Терентьева. В результате они заняли пятое и шестое места, отстав от победителя на 11,41 и 15,06 секунды соответственно. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который считался одним из фаворитов, не смог пробиться в финал, завершив борьбу на стадии полуфинала, пишет РИА Новости Спорт.