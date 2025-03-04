Сергей Устюгов — чемпион России в спринте: золото в Казани

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Спорт
4 марта 2025  15:32

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани, Сергей Устюгов одержал победу в спринте классическим стилем, завоевав золотую медаль. Спортсмен преодолел финальную дистанцию за 3 минуты 2,51 секунды, продемонстрировав отличную форму и мастерство.  

Серебряным призером стал Владислав Осипов, отставший от лидера на 0,75 секунды, а бронза досталась Савелию Коростелеву, который уступил Устюгову 1,44 секунды.  

Финал спринта не обошелся без инцидентов: на финишной прямой произошел завал с участием Сергея Ардашева и Александра Терентьева. В результате они заняли пятое и шестое места, отстав от победителя на 11,41 и 15,06 секунды соответственно. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который считался одним из фаворитов, не смог пробиться в финал, завершив борьбу на стадии полуфинала, пишет РИА Новости Спорт.  

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