Шестьдесят нарушителей выявили в рамках рейда «Ребенок – главный пассажир!»

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Город
21 августа 2024  16:13
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал профилактический рейд «Ребенок – главный пассажир!», направленный на повышение безопасности детей на дорогах. В ходе одного мероприятия инспекторы выявили десятки нарушений правил дорожного движения.

Так, за день было остановлено 12 автомобилей, водители которых перевозили детей без специальных удерживающих устройств.

Еще 16 нарушений касались непристегнутых ремней безопасности, как среди водителей, так и пассажиров. 25 человек нарушили правила перехода проезжей части. Кроме того, 8 водителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходных переходах.

Особое внимание инспекторы уделили несовершеннолетним нарушителям. В отношении троих из них были составлены административные протоколы, информация о которых направлена в учебные заведения и Управление образования города.

В ходе рейда был задержан водитель, допустивший не только нарушения ПДД, но и правил пребывания иностранных граждан на территории России. Нарушитель доставлен в отдел полиции, его автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее мы писали, что с начала года в республике произошло 78 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых погибли 3 ребенка и 86 получили травмы.

Одна из причин трагедий – нарушение правил перевозки детей. Так, 16 августа в Казани в результате ДТП с участием автомобилей Renault и Lada пострадал годовалый ребенок, которого мать держала на руках.

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