Сестринская поддержка на лыжне: Наталья Терентьева помогает сестре Дарье во время гонок

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Спорт
5 марта 2025  20:18

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева поделилась секретами успеха на лыжных трассах. Оказывается, иногда она оказывает тактическую поддержку своей сестре Дарье Непряевой во время соревнований.

На недавно завершившемся ФосАгро чемпионате России в Казани обе сестры показали отличные результаты: Наталья завоевала два золота, а Дарья — серебро. В интервью Наталья призналась, что сестринская помощь играет важную роль: "Речь не идет о каких-то глобальных вещах, скорее о мелочах: где-то пропустить вперед, где-то помочь… Я старалась следить, чтобы ей было удобнее подстраиваться под мои движения", – цитирует Терентьеву RT.

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Сестринская поддержка на лыжне: Наталья Терентьева помогает сестре Дарье во время гонок
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