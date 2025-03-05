Сестринская поддержка на лыжне: Наталья Терентьева помогает сестре Дарье во время гонок

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева поделилась секретами успеха на лыжных трассах. Оказывается, иногда она оказывает тактическую поддержку своей сестре Дарье Непряевой во время соревнований.

На недавно завершившемся ФосАгро чемпионате России в Казани обе сестры показали отличные результаты: Наталья завоевала два золота, а Дарья — серебро. В интервью Наталья призналась, что сестринская помощь играет важную роль: "Речь не идет о каких-то глобальных вещах, скорее о мелочах: где-то пропустить вперед, где-то помочь… Я старалась следить, чтобы ей было удобнее подстраиваться под мои движения", – цитирует Терентьеву RT.