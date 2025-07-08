Сезон КХЛ 2025/26 подарит шесть дерби Татарстана

Старт недели ознаменовался публикацией календаря регулярного чемпионата КХЛ 2025/26. Впервые за последние несколько лет это произошло настолько поздно, в начале июля, но вполне объяснимо - «Лада» переехала в другую конференцию, а «Куньлунь Ред Стар» поменял прописку на Санкт-Петербург. Изучаем, что календарь сулит «Ак Барсу» и где команда начнет чемпионат.

Фото: ak-bars.ru

Несмотря на уход «Витязя» из КХЛ, количество матчей в регулярке у каждой команды осталось прежним - 68. В разбивке по месяцам самым сложным у «Ак Барса» будет ноябрь - 12 матчей, половина из которых пройдет на выезде. Проще всего удастся распределить нагрузку команде Анвара Гатиятулина в декабре: восемь игр с недельным перерывом на матчи сборных в рамках Кубка Первого канала.

Четвертый сезон подряд «Ак Барс» начнет регулярный чемпионат в гостях: 6 сентября предстоит сыграть с «Металлургом», а 8-го числа - с «Авангардом». Далее последует затяжная пятиматчевая домашняя серия. Завершит регулярку казанский клуб тоже в гостях: 16 марта - игра в Череповце, через день - встреча в ФТ «Сириус», а 20 марта - матч в Москве против «Динамо». Розыгрыш Кубка Гагарина в этом сезоне стартует на несколько дней раньше, с 23 марта.

Как и в прошлые сезоны, «Ак Барс» шесть раз скрестит клюшки с «Салаватом Юлаевым». «Зеленое дерби» ждет болельщиков в Казани 19 сентября, 16 декабря и 28 января. В Уфе соперники встретятся 14 октября, 5 и 20 декабря. Любопытно, что три из восьми своих декабрьских игр «барсы» проведут против уфимцев, такой плотности в календаре не было давно.

Новшеством станет сразу шесть матчей с «Нефтехимиком». Обычно команды встречались не чаще четырех раз, исключением стал сезон 2014/15, когда «татарстанское дерби» состояло из пяти эпизодов. Но переезд «Лады» в западный дивизион Боброва не оставил вариантов - по географическому принципу Нижнекамск ближе всего к Казани, поэтому возникли две дополнительные игры. В Казани «татарстанское дерби» пройдет 17 сентября, 13 и 31 января. В городе на Каме - 10, 21 ноября и 7 декабря.

Январь станет для «Ак Барса» самым сложным месяцем с точки зрения логистики. С новогодних каникул команда вернется тремя матчами через день: 4 января в Казань прилетит «Автомобилист», далее последуют игры с «Авангардом» и «Барысом». Четырехдневный перерыв завершится встречей с «Нефтехимиком» (13 января), а уже 15-го числа команде выходить на лед в Хабаровске. То есть теоретически между окончанием «татарстанского дерби» и стартовым вбрасыванием на берегах Амура пройдет всего 38 часов! Сложнее положение разве что у «Барыса», которому в схожем режиме предстоит дважды слетать на Дальний Восток.

Матч звезд КХЛ запланирован на 7 и 8 февраля. Уже известно, что пройдет он на екатеринбургской «УГМК-Арене». В целом календарь на фоне прошлых сезонов выглядит довольно органичным. Завершение регулярки встречей с московским «Динамо» команде только на пользу - это хорошая проверка перед плей-офф.