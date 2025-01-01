«Синергия» в ОЭЗ «Алабуга»: субсидия на строительство увеличена в 10 раз

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Республика
1 января 2025  10:51

Правительство Татарстана значительно увеличило финансирование строительства технопарка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Субсидия из республиканского бюджета выросла более чем в десять раз — с 3,48 млрд рублей до 34,88 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.  

Ранее выделенные 3,48 млрд рублей были направлены на строительство корпуса №27, названного в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Здание площадью 55 849,87 кв. метров планируется сдать в эксплуатацию в марте 2026 года.  

Дополнительные 31,4 млрд рублей будут использованы для возведения корпуса №11 «Бытовая электроника». Этот объект площадью 85 343,5 кв. метров планируется завершить уже в апреле 2025 года.  

Технопарк «Синергия» является частью масштабного проекта по развитию кадровой инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» и образовательного центра «Алабуга Политех». В 2023 году на его строительство из бюджета Татарстана было выделено 3,23 млрд рублей.  

Проект «Синергия» направлен на создание современного многофункционального комплекса, который станет важным элементом инновационной экосистемы региона.

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«Синергия» в ОЭЗ «Алабуга»: субсидия на строительство увеличена в 10 раз