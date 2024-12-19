СК РФ проведет проверку после сообщений об отсутствии тепла в многоэтажке Казани

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Город
19 декабря 2024  15:02

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жильцов многоэтажного дома на улице Карала Маркса в Казани об отсутствии у них теплоснабжения.

Ранее в соцсетях жители злополучного дома жаловались на ненадлежащее теплоснабжение, после проведенных ремонтных работ. По их словам многочисленные обращения в УК по этому поводу результатов не принесли.

В настоящий момент Бастрыкин поручил главе СУСК России по республике Татарстан Валерию Липскому провести проверку и составить доклад по данной проблеме.

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СК РФ проведет проверку после сообщений об отсутствии тепла в многоэтажке Казани