СК РФ проведет проверку после сообщений об отсутствии тепла в многоэтажке Казани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жильцов многоэтажного дома на улице Карала Маркса в Казани об отсутствии у них теплоснабжения.

Ранее в соцсетях жители злополучного дома жаловались на ненадлежащее теплоснабжение, после проведенных ремонтных работ. По их словам многочисленные обращения в УК по этому поводу результатов не принесли.

В настоящий момент Бастрыкин поручил главе СУСК России по республике Татарстан Валерию Липскому провести проверку и составить доклад по данной проблеме.