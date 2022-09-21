 СК Татарстана возбудил уголовное дело по факту избиения 2-летней девочки в детсаду
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СК Татарстана возбудил уголовное дело по факту избиения 2-летней девочки в детсаду

Воспитатель дошкольного учреждения ударила ребенка несколько раз.

Республика
21 сентября 2022  17:21
Автор:
Роза Габитова

Следственный комитет РФ по Татарстану завел уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после избиения ребенка в детском саду в Камских Полянах. 

Информация о том, что воспитательница ударила 2-летнюю девочку несколько раз, появилась в социальных сетях. 

По данному факту была проведена проверка. Следствие предполагает, что это могло произойти 20 сентября этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что по поручению главы Следственного комитета России ход и результаты расследования уголовного дела по факту получения травмы мальчика в Татарстане поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

 

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