СК Татарстана возбудил уголовное дело по факту избиения 2-летней девочки в детсаду

Следственный комитет РФ по Татарстану завел уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» после избиения ребенка в детском саду в Камских Полянах.

Информация о том, что воспитательница ударила 2-летнюю девочку несколько раз, появилась в социальных сетях.

По данному факту была проведена проверка. Следствие предполагает, что это могло произойти 20 сентября этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что по поручению главы Следственного комитета России ход и результаты расследования уголовного дела по факту получения травмы мальчика в Татарстане поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.