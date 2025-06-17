Скачки, танцы и ярмарка во время Сабантуя пройдут на Казанском ипподроме

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Город
17 июня 2025  12:25
Автор:
Владислав Косолапкин

20 июня в 17:00 на Казанском ипподроме (пр. Альберта Камалеева 27/1) пройдет большой праздник Сабантуй. Мероприятие включено в акцию «Лето в Татарстане». Это отличная возможность провести время с семьей, узнать о татарской культуре и зарядиться позитивом на лето! 

В программе — выступления звезд татарской эстрады, скачки, развлечения для всей семьи и призы для наездников. Для детей подготовлены мастер-классы, катание на лошадях, аквагрим и конкурсы. 

Взрослые смогут посетить Фестиваль самозанятых с уникальными украшениями и предметами декора от местных ремесленников, мастер-классы по традиционным татарским промыслам, ярмарку фермерской продукции и фудкорт. 

Приходите в национальном костюме — получите бесплатное мороженое!

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