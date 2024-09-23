Школа фигурного катания Загитовой может появиться на месте казанского стадиона «Водник»

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Город
23 сентября 2024  12:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Стало известно, что школу фигурного катания под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой хотят построить на месте стадиона «Водник».

Информация о возможном сносе стадиона, расположенного на Портовой улице, появилась на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия. В настоящее время на этой территории, помимо футбольного поля, располагаются и другие спортивные объекты, баскетбольная площадка, беговой стадион и теннисный корт.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, в данный момент идет активный поиск инвестора для реализации проекта. Стоимость строительства школы оценивается в сотни миллионов рублей. Предполагается, что школа будет размещаться в новом здании, спроектированном специально для нужд будущих фигуристов.

Ранее мы рассказывали, что Леонов в шутливой форме предложил своего сына Тимофея в женихи олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. Молодой человек учится в Барселоне и является ровесником фигуристки.

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