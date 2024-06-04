Скончался бывший министр информации и печати РТ Шамиль Хамматов

На 78-м году жизни скончался бывший министр информации и печати Республики Татарстан Шамиль Хамматов.

Шамиль Шамсиевич Хамматов появился на свет 27 августа 1946 года в Казани. Он многие годы отдал журналистике, работая в редакции газеты «Советская Татария». В 1986 году его пригласили на должность заведующего сектором печати, радио и телевидения отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС. В 1989 году Шамиль Хамматов стал председателем Государственного комитета ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С 1991 по 1992 годы Хамматов занимал пост министра информации и печати Республики Татарстан, а с 1993 по 2011 годы руководил различными татарстанскими средствами массовой информации.

Фото: © ИА «Татар-информ»

Шамиль Хамматов удостоен звания заслуженного работника культуры Республики Татарстан, а также носит звание ветерана труда.

27 августа 2021 года, в день своего 75-летия, Шамиль Хамматов был отмечен медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Редакция «КВ» выражает соболезнования родным и близким Шамиля Хамматова.