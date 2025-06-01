Скоростные «Валдаи» возобновляют рейсы между Чебоксарами и Казанью

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Республика
1 июня 2025  16:45

С 1 июня 2025 года пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай» вновь свяжут столицу Чувашии с Татарстаном. Как сообщает пресс-служба речного порта, ежедневно будут выполняться четыре рейса по маршруту Чебоксары-Казань-Свияжск, позволяя туристам и местным жителям быстро и комфортно путешествовать по Волге.

Движение организовано по синхронизированному графику: суда отправляются одновременно из обеих столиц в 8:00 и 16:00, преодолевая расстояние между городами всего за три часа. Дополнительный рейс свяжет Чебоксары с островом-градом Свияжском — отправление в 8:00, обратный путь в 14:30.

Особенностью нового сезона стало введение реверсного движения, что значительно повысило удобство для пассажиров. Современные скоростные катера позволяют не только быстро добраться до пункта назначения, но и насладиться живописными волжскими пейзажами в комфортных условиях.

Регулярные рейсы «Валдаев» станут отличной альтернативой наземному транспорту в летний период, особенно для туристов, посещающих исторический Свияжск — популярный объект культурного наследия Татарстана. 

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