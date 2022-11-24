В Казани пассажирка автобуса обожгла ноги антифризом

В Татарстане проводят доследственную проверку после получения ожогов пассажиркой автобуса. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, в ряде городских пабликах появилось сообщение, что в Казани пассажирка автобуса № 43 получила ожоги ног от пролившегося на нее антифриза. Сейчас женщина находится в больнице.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметил Шептицкий.

Ситуацию прокомментировал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. Он заявил, что в автобусе недавно установили и заменили запчасти. Он уверен, что причина произошедшего - бракованная деталь, которая проявилась спустя время.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани мужчина и новорожденный ребенок отравились угарным газом. Мальчика 2022 года рождения в состоянии легкой степени отравления госпитализировали в ДРКБ.