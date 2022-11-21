Следком РТ возбудил уголовное дело после аварии в Азнакаевском районе, в которой пострадали дети

Следственный комитет РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения» после аварии в Азнакаевском районе, в которой пострадали двое детей 2009 и 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

ДТП произошло вчера, 20 ноября. По данным следствия, на трассе Азнакаево-Тумутук-Кук Тяка водитель «Лексуса» врезался в «Тойоту», которая из-за удара выехала на «встречку», где столкнулась с «Ладой Грантой». В последней машине находились дети, младшему был причинен тяжелый вред.

В настоящее время дети находятся в больнице.

Ранее «КВ» сообщали, что лагодаря сотрудникам следственного управления во время расследования уголовного дела удалось добиться погашения задолженности по зарплате двум сотрудницам организации «НефтеГазСтрой 116».