Хозяйка пансионата в Щербаково обокрала умершую пенсионерку на 100 млн рублей

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту мошенничества в отношении 76-летней жительницы Казани. Пожилую женщину, находившуюся в частном пансионате, обманом лишили недвижимости стоимостью более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Фото: © СУ СК России по РТ

Как стало известно следствию, летом 2023 года неустановленные лица путем обмана склонили пенсионерку подписать доверенности на распоряжение ее имуществом. В результате аферисты завладели дорогостоящей недвижимостью женщины.

Все это время пенсионерка проживала в частном пансионате в поселке Щербаково, где скончалась в феврале 2024 года.

3 сентября в пансионате прошли обыски, в ходе которых были обнаружены доказательства противоправной деятельности хозяйки заведения и других лиц. Выяснилось, что в пансионате грубо нарушались санитарные нормы.

Хозяйка пансионата задержана, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. В поле зрения следователей попали и сотрудники ряда ведомств – полиции, Роспотребнадзора и Минздрава. Им предстоит объяснить, почему деятельность недобросовестного пансионата не была пресечена ранее.

Ранее мы писали, что проживавших в пансионате пожилых людей перевезли в больницы Казани, где им оказана необходимая медицинская помощь и обеспечен уход.