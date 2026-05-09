Смертельное ДТП на трассе М-12 в РТ: один человек погиб, семеро пострадал

9 мая 2026  12:56

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

9 мая на 923-м километре автодороги М-12 «Восток» в Рыбно-Слободском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии пассажир автомобиля Hyundai скончалась на месте происшествия. Водитель и три пассажира этой же машины, а также три пассажира автомобиля Volkswagen получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работают автоинспекторы.

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности.

