Смертельное ДТП на трассе М-12 в РТ: один человек погиб, семеро пострадал

9 мая на 923-м километре автодороги М-12 «Восток» в Рыбно-Слободском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии пассажир автомобиля Hyundai скончалась на месте происшествия. Водитель и три пассажира этой же машины, а также три пассажира автомобиля Volkswagen получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работают автоинспекторы.

