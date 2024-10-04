Смертельное ДТП в Казани: водитель сбил мужчину на проспекте Победы

В Казани на проспекте Победы, рядом с домом номер 172, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом информирует агентство «Татар-информ», опираясь на данные городской Госавтоинспекции.

Согласно предоставленной информации, водитель легкового автомобиля сбил мужчину, который в тот момент занимался заменой колеса. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Предполагается, что его возраст пострадавшего составляет около 60 лет.

В настоящее время сотрудники автоинспекции работают над выяснением всех обстоятельств произошедшей трагедии.