Смертельное ДТП в Лениногорском районе унесло жизни двух человек

Трагическое происшествие произошло сегодня утром на автодороге «Альметьевск-Бугульма». По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Opel Mokka.

Фото: телеграм-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА

В результате мощного удара отечественный автомобиль вылетел в кювет. В момент аварии в ВАЗе находилось шесть человек, в иномарке – четверо. К сожалению, два пассажира «Лады» погибли на месте. Еще четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы. Пассажиры Opel также получили медицинскую помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыл Лениногорский городской прокурор Марсель Гимаев. По факту ДТП организована процессуальная проверка, которая находится на особом контроле в прокуратуре.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагедии, включая возможные технические неисправности транспортных средств, состояние водителей и дорожные условия в момент аварии.