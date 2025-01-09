Смотровая площадка «Чаши» в Казани будет закрыта до весны

С сегодняшнего дня смотровая площадка Центра семьи «Казан», известная как «Чаша», временно прекращает работу. По информации Дирекции парков и скверов Казани, объект будет закрыт для посетителей до весны.

За период новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, площадку успели посетить более 20 тысяч человек. Всего за 2024 год количество гостей превысило 410 тысяч, что подтверждает растущий интерес к этой достопримечательности.

Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период площадку посетили свыше 12 тысяч человек, а за весь 2023 год — более 400 тысяч.

Тем временем новогодняя ярмарка «Казан кучтәнәчләре», расположенная у главной елки города, продолжит свою работу до 13 января. В будние дни (9, 10 и 13 января) ярмарка будет открыта с 16:00 до 22:00, а в выходные (11 и 12 января) — с 10:00 до 22:00.

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