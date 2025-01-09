Снижение выдачи ипотеки на 60% в Татарстане в 2024 году после отмены льгот

В Татарстане в 2024 году зафиксировано резкое снижение выдачи ипотечных кредитов – до 60%. Основной причиной стал бум спроса перед отменой льготной программы, которая завершилась в июне, пишет РБК.

По данным Росреестра, за последние 15 лет в республике было оформлено более 1,5 млн ипотек. В 2024 году, согласно ЕИСЖС, ежемесячно выдавалось около 2 тыс. кредитов. Пик пришелся на июнь, когда было оформлено 7,8 тыс. ипотек, что на 34% больше, чем в июне 2023 года. Общий объем кредитования достиг 30,5 млрд рублей, увеличившись на 43%, а средняя сумма кредита составила 3,9 млн рублей (+7%).

Эксперты связывают всплеск спроса с ожиданием отмены льготной программы. «Во втором квартале 2024 года наблюдался взрывной рост спроса, так как люди стремились успеть до завершения программы. Однако во второй половине года активность на рынке недвижимости значительно снизилась», – отметила Ирина Разинкина, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

После отмены льготной ипотеки в июле 2024 года выдача кредитов сократилась на 36% по сравнению с июлем 2023 года, составив 4 тыс. кредитов. Объем кредитования упал на 45%, достигнув 13,1 млрд рублей.

Несмотря на завершение льготной программы, ипотека остается основным инструментом для покупки жилья, занимая 87% сделок. «Рынок ипотечного кредитования в 2024 году находился под влиянием дестимулирующих факторов: ужесточение условий, отмена льготной программы, высокая ключевая ставка и макропруденциальные надбавки», – пояснила Инна Солдатенкова, эксперт Банки.ру.

В 2024 году, помимо июня, рост числа ипотек зафиксирован только в январе – на 7%. Однако в абсолютных цифрах это был минимальный показатель за первые десять месяцев – 2,7 тыс. кредитов. В остальные месяцы наблюдалось снижение, с максимальным спадом в сентябре на 60% (3,7 тыс. кредитов).

По прогнозам экспертов, в 2024 году общее снижение выдачи ипотеки составит 35% по сравнению с 2023 годом. Однако некоторые банки, например, «Ак Барс Банк», сообщают о росте выдачи кредитов на 22%.

Программы с господдержкой, такие, как семейная ипотека, остаются доступными, но стали более адресными. «Отмена лимитов по семейной ипотеке повысит доступность программы для семей с детьми и окажет позитивное влияние на рынок в 2025 году», – считает Анна Землянова, главный аналитик Совкомбанка.

Так, рынок ипотечного кредитования в Татарстане переживает период адаптации после отмены льготных программ, что привело к значительному снижению спроса и объемов кредитования.