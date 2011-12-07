Когда повысят пенсию после 80-летнего юбилея?

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что достижение пенсионером возраста 80 лет служит основанием для перерасчета фиксированного базового размера страховой пенсии по старости. При этом условии размер фиксированной выплаты увеличивается на 100 процентов. В настоящее время размер фиксированной выплаты с учетом 100-процентного повышения составляет 9965 рублей 80 копеек.Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет производится со дня достижения пенсионером указанного возраста без истребования от него заявления о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.Отметим, что на указанное увеличение пенсии могут претендовать не все граждане, достигшие 80 лет, а только получатели страховой пенсии по старости. Получателям социальных пенсий или страховой пенсии по случаю потери кормильца повышение фиксированной выплаты не положено. Однако получатели пенсии по СПК при достижении 80 лет и наличии права могут перейти на страховую пенсию по старости, если новый вид пенсии окажется выгоднее. Повышенная фиксированная выплата устанавливается также инвалидам I группы. Поэтому гражданам, достигшим 80-летнего возраста и уже являющимися инвалидами I группы, пенсия не пересчитывается.