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Развод супругов не лишает права на маткапитал

Если супруги в разводе, можно ли воспользоваться средствами маткапитала?

Начальник отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани Алсу Садеева пояснила, что возникновение и прекращение права на материнский капитал происходит на условиях, предусмотренных федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 от 29 декабря 2006 года. В этом законе не оговорено, что развод супругов каким-то образом влияет на право воспользоваться материнским капиталом.

Отметим, что сертификат на материнский (семейный) капитал является именным. В большинстве случаев его владелец — мать, независимо от того, состоит она в браке или разведена.

КВ
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