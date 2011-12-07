В татарстанском ПФР объяснили, как получить «путинские» выплаты

Для того, чтобы получить все необходимые выплаты, о которых объявил Владимир Путин, татарстанцам нужно заполнить заявление на сайте Госуслуг РФ. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала заместитель руководителя клиентской службы Пенсионного фонда в Кировском районе Казани Вера Гордеева.

«Каждому человеку нужно подавать разные документы. Самый простой способ — это зайти на сайт Госуслуг РФ, заполнить там заявление именно на эти выплаты, далее они попадают в ведомство. Когда их зарегистрируют, человеку приходит уведомление, какие ему документы нужно принести. Человек заполняет свои данные, описывает ситуацию и ему приходит уведомление, какие документы необходимо представить для подачи заявления», — сказала Гордеева.

При этом она напомнила, что прием заявлений о единовременных выплатах семьям с детьми от 6 до 18 лет в 10 тыс. рублей ещё не начался, сделать это можно будет только с 15 июля. При подаче документов не будут учитываться доходы и собственность.

«Если у вас ребёнок в возрасте от 6 до 18 лет, то вы имеете право подать заявление и вам выплатят эти деньги. Гражданам [для такой выплаты] также нужно будет подавать заявление на сайте Госуслуг РФ», — сказала Вера Гордеева.

Она добавила, что самая распространённая причина отказа в выплате других пособий — если семья не проходит по доходам. Как правило, выплата предоставляется, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает величину прожиточного минимума на душу населения — 9,9 тыс. рублей.

Напомним, что выплаты, о которых объявил Президент России Владимир Путин, в республике начнутся в августе, а приём заявлений стартует с 1 июля. Более подробнее о том, как их получить, читайте на нашем сайте.