Надбавка к пенсии для опекуна инвалида: что делать

Уважаемая Анна Владимировна, как пояснила заместитель руководителя клиентской службы управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани Марина Орехова, в соответствии с положениями части 3 статьи 17 закона «О страховых пенсиях» родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если инвалиды не находятся на полном государственном обеспечении), устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, равной одной третьей суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 закона, но не более чем на трех недееспособных инвалидов с детства.

Это новый вид повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии установлен Федеральным законом № 18-ФЗ от 24 февраля 2021 года и направлен на сохранение уровня материального обеспечения родителя-опекуна, который продолжает уход за инвалидом и после достижения им совершеннолетнего возраста, в связи с чем несет существенные материальные затраты, которые следует компенсировать.

Таким образом, вы имеете право на повышение к пенсии как опекун инвалида с детства.

Пособие назначили, но не перечислили

Пришло уведомление о назначении детского пособия, но деньги так и не перечислили. Почему?

Как пояснили в клиентской службе (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, пособие выплачивается на следующий месяц, т. е. за август будет выплачено в сентябре.

Кроме того, к заполнению банковских реквизитов следует отнестись наиболее внимательно. Пенсионный фонд не может проверить достоверность таких данных, а потому узнать об ошибке становится возможным только после возврата направленных гражданину средств из кредитной организации. Пособия зачисляются только на банковские карты «Мир».

В заявлении необходимо указать данные банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может перечисляться на счет другого лица, то есть только на счет заявителя.