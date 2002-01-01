Входит ли практика в страховой стаж?

Как ответила заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Олеся Дьяченко, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской Федерации» понятие «страховой стаж» определяется как учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. Таким образом, период прохождения практики не учтен в страховой стаж в связи с отсутствием сведений за данный период на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС). Дополнительно сообщаем, что при отсутствии сведений о каких-либо периодах работы после даты регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (дата оформления СНИЛС) и по вопросу отсутствия страховых взносов за периоды после 01.01.2002 необходимо обратиться к работодателю. Получить полную информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета можно следующим образом: через портал государственных и муниципальных услуг РФ www.gosuslugi.ru; обратившись в многофункциональный центр (МФЦ) или территориальное управление ПФР по месту жительства (месту работы) и заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, при себе необходимо иметь паспорт. По вопросу выдачи дубликата пенсионного удостоверения сообщаем, что приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 года №884н выдача пенсионных удостоверений не предусмотрена. Вместо удостоверения вы можете получить справку, обратившись в территориальное управление ПФР или МФЦ.