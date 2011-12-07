Как и у кого будет индексироваться пенсия в 2019 году

С 1 января будет увеличена страховая пенсия неработающим пенсионерам. С 1 апреля увеличится социальная пенсия. С 1 августа - страховая пенсия работающим пенсионерам. Как рассказала заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Елена Полякова, в 2019 году с 1 января страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров возрастут на 1,0705%. Эта индексация коснется примерно 800 тысяч татарстанцев. В среднем пенсии повысятся примерно на 1000 рублей. Обратите внимание, размер повышения пенсии у каждого получателя пенсии будет индивидуальный. Например, если у человека размер страховой пенсии по старости на 31.12.18 составляет 10000 рублей, то с 1 января 2019 года страховая пенсия увеличится на 1.0705%, то есть на 705 рублей, и составит 10705 рублей. Если гражданин в 2018 году получал пенсию в размере 15000 рублей, то сумма его индексации составит примерно 1000 рублей. Если размер страховой части пенсии в уходящем году был 20000 рублей, то повышение составит 1410 рублей.