Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Вопрос — ответ: Если один из родителей ребенка-инвалида предпенсионер

Я являюсь отцом ребенка-инвалида. Мне исполнилось 50 лет. Могу ли я быть отнесен к категории предпенсионеров, если мать ребенка-инвалида получает пенсию по этому основанию?

Как пояснила заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Мария Ермолаева, под предпенсионным возрастом следует понимать предшествующий назначению пенсии по старости, в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации, возрастной период продолжительностью до пяти лет (с учетом переходного периода).

Учитывая, что право на пенсию по данному основанию предоставляется одному из родителей, отец ребенка-инвалида не может быть отнесен к категории предпенсионера по достижении возраста 50 лет, если получателем данного вида досрочной пенсии является второй родитель.



КВ
Лента новостей