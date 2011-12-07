Вопрос — ответ: Если один из родителей ребенка-инвалида предпенсионер

Как пояснила заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Мария Ермолаева, под предпенсионным возрастом следует понимать предшествующий назначению пенсии по старости, в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации, возрастной период продолжительностью до пяти лет (с учетом переходного периода).

Учитывая, что право на пенсию по данному основанию предоставляется одному из родителей, отец ребенка-инвалида не может быть отнесен к категории предпенсионера по достижении возраста 50 лет, если получателем данного вида досрочной пенсии является второй родитель.







