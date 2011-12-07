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Если подопечный - не родственник

Я пенсионерка. Осуществляю опеку над ребенком-сиротой, не родственником, получаю на него выплату. Можно ли отказаться от этой выплаты и оформить иждивенческую надбавку к пенсии? Р.Вагизова
В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, что гражданам, получающим пенсию по старости или инвалидности, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, устанавливается фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере. Однако в вашем случае право на установление фиксированной выплаты в повышенном размере не возникает, так как вы являетесь опекуном, не состоящим в близком родстве с нетрудоспособным членом семьи. 
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