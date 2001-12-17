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Как подтвердить размер заработка, если архив предприятия утерян?

Нахожусь на заслуженном отдыхе уже 15 лет. Размер пенсии небольшой, т. к. зарплата была невысокая. Есть один шестилетний период работы, за который не могу представить сведения о заработке, потому что они утеряны. Возможно ли пересчитать пенсию по зарплате по сведениям о заработной плате рабочих и служащих в отраслях народного хозяйства по Республике Татарстан. (Дмитрий Иванович)

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, согласно положениям статьи 30 Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» расчетный размер пенсии при оценке пенсионных прав на 01.01.2002 определяется на основании среднемесячного заработка застрахованного лица за 2000 - 2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования либо из среднемесячного заработка за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями или государственными (муниципальными) органами. Свидетельскими показаниями среднемесячный заработок не подтверждается.

В случае ликвидации работодателя либо государственного (муниципального) органа или прекращения их деятельности по другим причинам указанные справки выдаются правопреемником, вышестоящим органом или архивными организациями, располагающими необходимыми сведениями.

В тех случаях, если первичные документы о среднемесячном заработке работников утрачены вследствие наводнения, землетрясения, урагана и других стихийных бедствий, органами Пенсионного фонда могут быть приняты к производству документы, косвенно подтверждающие фактический заработок работника на данном предприятии.

Поскольку основным принципом пенсионного обеспечения является установление пенсии в соответствии с результатами каждого гражданина на основании его трудового стажа и заработка, подтверждение индивидуального характера, даже по косвенным документам, является обязательным. К косвенным документам могут быть отнесены учетные карточки членов партии и партийные билеты, учетные карточки членов комсомола и комсомольские билеты, расчетные книжки (расчетные листы), которые оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по оплате труда, приказы и другие документы, из которых можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка работника.

Другого порядка подтверждения среднего заработка, в том числе и по сведениям размеров заработной платы рабочих и служащих в отраслях народного хозяйства Республики Татарстан, действующим пенсионным законодательством не предусмотрено.

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