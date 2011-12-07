О пособии на погребение

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани ответили, что с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года размер социального пособия на погребение составляет 5946 руб. 47 коп. исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, утвержденного постановлением правительства РФ от 24.01.2019 №32 в размере 1,043. Граждане, обратившиеся в Пенсионный фонд с февраля 2019 года с заявлением на выплату пособия на погребение, получат его в увеличенном размере вне зависимости от даты смерти пенсионера при условии, что обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти.