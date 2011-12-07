Дамир Фаттахов встретился с ВИЧ-положительными подростками

В Творческом пространстве «Маяковский» для казанцев прошла вторая молодёжная «ВИЧеринка» в честь Всемирного дня борьбы с дискриминацией ВИЧ-инфицированных людей. Об этом сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

На мероприятии подростки с ВИЧ-положительным статусом рассказали с какими проблемами они сейчас сталкиваются: травля, проблемы с кожей или лишним весом. А для них в свою очередь были подготовлены различные мастер-классы, а также рассказы блогеров о заболеваниях, передающихся половым путем, и способах защиты от них.

Также на «ВИЧеринку» приехал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. По его словам, он приехал не просто как министр, но и прежде все как отец, с целью узнать с какими проблемами могут столкнуться его дети. И, конечно же, поддержать тех, кто уже стал ВИЧ-позитивным, чтобы те не боялись быть собой.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Дамир Фаттахов прошел тест на ВИЧ после фильма Дудя.