Как отмечали Первомай в Казани: от «узников капитала» до «агрофитнеса с лопатами»

Весна, солнце, выходной, демонстрации — люди выходили на них целыми коллективами, семьями. Это сейчас россияне с нетерпением ждут майских праздников, чтобы ударно поработать в саду-огороде. Появилась даже такая шутка: «Раньше на 1 Мая были демонстрации с плакатами, а теперь — агрофитнес с лопатами».

Например, в репортаже о первомайской демонстрации в Казани, опубликованном в «Красной Татарии» 3 мая 1930 года, приводятся лозунги, с которыми вышли на улицы горожане:

«Пятилетки в 4 года!»

«На борьбу с кулаком!»

«За коллективизацию бедняцких и середняцких хозяйств!»

«Каждый новый взмах рабочего молота дробит силы классовых врагов, кует победу социализма!»

26 апреля 1937 года на первой странице «Красной Татарии» — лозунги для предстоящего первомайского шествия. Вот только некоторые из них:

«Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся всех стран! Расширяйте и укрепляйте народный фронт борьбы против фашизма и войны. За мир, за демократические свободы, за социализм!»

«Шире развернем критику и самокритику наших недостатков! Еще больше укрепим мощь социалистического государства рабочих и крестьян!»

«Пионеры и пионерки, овладевайте знаниями и учитесь стать борцами за дело Ленина!»

«Да здравствует комсомольское племя — могучий резерв и надежный помощник большевистской партии!»

«Усилим революционную бдительность! Покончим с политической беспечностью в нашей стране!»

«Разоблачим до конца всех и всяких двурушников. Искореним врагов народа, японо-германо-троцкистских вредителей и шпионов! Смерть изменникам Родины!»

29 апреля 1940 года газета «Комсомолец Татарии» публикует 42 лозунга к празднику солидарности трудящихся. Каждый лозунг — знак времени. Например:

«Братьям по классу, узникам капитала, борцам за освобождение рабочего класса во всем мире — наш братский привет!»

«Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промышленности! Больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви для граждан Советской страны! Боритесь за улучшение качества продукции!»

«Служащие советских учреждений! Укрепляйте гражданскую дисциплину, добивайтесь образцового удовлетворения запросов и нужд трудящихся!»