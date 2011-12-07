Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Как отмечали Первомай в Казани: от «узников капитала» до «агрофитнеса с лопатами»

В советское время Первое мая — День международной солидарности трудящихся (в современной России Праздник Весны и Труда), было одним из самых любимых праздников в нашей стране. Как отмечали этот праздник в Татарстане в разные годы, мы узнали, листая подшивки республиканских газет. Они очень точно и емко передают атмосферу эпохи. 

Весна, солнце, выходной, демонстрации — люди выходили на них целыми коллективами, семьями. Это сейчас россияне с нетерпением ждут майских праздников, чтобы ударно поработать в саду-огороде. Появилась даже такая шутка: «Раньше на 1 Мая были демонстрации с плакатами, а теперь — агрофитнес с лопатами».

Например, в репортаже о первомайской демонстрации в Казани, опубликованном в «Красной Татарии» 3 мая 1930 года, приводятся лозунги, с которыми вышли на улицы горожане: 

«Пятилетки в 4 года!»

«На борьбу с кулаком!»

«За коллективизацию бедняцких и середняцких хозяйств!» 

«Каждый новый взмах рабочего молота дробит силы классовых врагов, кует победу социализма!»

26 апреля 1937 года на первой странице «Красной Татарии» — лозунги для предстоящего первомайского шествия. Вот только некоторые из них: 

«Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся всех стран! Расширяйте и укрепляйте народный фронт борьбы против фашизма и войны. За мир, за демократические свободы, за социализм!»

«Шире развернем критику и самокритику наших недостатков! Еще больше укрепим мощь социалистического государства рабочих и крестьян!»

«Пионеры и пионерки, овладевайте знаниями и учитесь стать борцами за дело Ленина!»

«Да здравствует комсомольское племя — могучий резерв и надежный помощник большевистской партии!»

«Усилим революционную бдительность! Покончим с политической беспечностью в нашей стране!»

«Разоблачим до конца всех и всяких двурушников. Искореним врагов народа, японо-германо-троцкистских вредителей и шпионов! Смерть изменникам Родины!»

29 апреля 1940 года газета «Комсомолец Татарии» публикует 42 лозунга к празднику солидарности трудящихся. Каждый лозунг — знак времени. Например: 

«Братьям по классу, узникам капитала, борцам за освобождение рабочего класса во всем мире — наш братский привет!»

«Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой промышленности! Больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви для граждан Советской страны! Боритесь за улучшение качества продукции!»

«Служащие советских учреждений! Укрепляйте гражданскую дисциплину, добивайтесь образцового удовлетворения запросов и нужд трудящихся!»

КВ
Лента новостей