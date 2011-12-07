Евгений Султанов рассказал о том, как создавалась формулировка «государствообразующий народ»

Заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ от Татарстана Евгений Султанов на пресс-конференции рассказал о том, как создавалась формулировка «государствообразующий народ».

«Этот вопрос породил не просто широкие дискуссии — спор был подогрет тем, что возникла идея внести изменения в преамбулу Конституции: и тут возник вопрос о языке и народе. Это пересеклось с тем, что в преамбуле записано: „Мы — многонациональный народ Российской Федерации“. Один из членов рабочей группы предложил записать: „Мы — русский народ…“. Возникла бурная реакция», — вспоминает Евгений Султанов.

Альтернативной формулировкой стала: «Мы — российский многонациональный народ».

«Однако если мы запишем „российский многонациональный народ“, все поймут — какой? Русский! И вокруг этого разгорелась полемика. Я предложил заложить в Конституцию идею российской нации, как это есть во многих странах — опять споры», — рассказывает Евгений Султанов.

В итоге дискуссия перешла к проблеме того, что же вообще формирует наше общественное пространство. Так члены рабочей группы вышли на вопрос статуса языка.

«От языка подошли к идее государствообразующего народа. То есть речь изначально шла о языке, который нас всех объединяет. В итоге пришли к такому виду: „государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов“ — эту формулу мы родили в страшных муках», — подчеркнул Султанов.

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ уточнил, что они пытались спасти русский язык, заложить идею ответственности государство за его сохранение и развитие, а переросло это все в спор о федеративном устройстве.