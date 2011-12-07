Татарстанцы перестали бронировать новогодние туры

Глава Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов сообщил, что большинство планирующих отдохнуть зимой за границей татарстанцев выжидают, как будет развиваться ситуация с COVID-19. Об этом пишет РБК Татарстан.

По словам Мифтахова, бронирование на сегодняшний момент практически отсутствует. В прошлом году 50% всех новогодних туров было забронировано в сентябре-октябре, сейчас же эти показатели на нуле. Поэтому турагентства предлагают клиентам предварительное бронирование без оплаты.

Он отметил, что многие бронируют поездки на Новый год в жаркие страны – ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также в Европу, чтобы посетить зимние распродажи и горонолыжные курорты. При этом, шансов возобновления авиасообщения с ОАЭ и Таиландом выше, чем с европейскими странами.







