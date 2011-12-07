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Татарстанцы перестали бронировать новогодние туры

Жители республики стали приобретать путевки на зиму за две недели до вылета.

Глава Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов сообщил, что большинство планирующих отдохнуть зимой за границей татарстанцев выжидают, как будет развиваться ситуация с COVID-19. Об этом пишет РБК Татарстан.

По словам Мифтахова, бронирование на сегодняшний момент практически отсутствует. В прошлом году 50% всех новогодних туров было забронировано в сентябре-октябре, сейчас же эти показатели на нуле. Поэтому турагентства предлагают клиентам предварительное бронирование без оплаты.

Он отметил, что многие бронируют поездки на Новый год в жаркие страны – ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, а также в Европу, чтобы посетить зимние распродажи и горонолыжные курорты. При этом, шансов возобновления авиасообщения с ОАЭ и Таиландом выше, чем с европейскими странами.



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