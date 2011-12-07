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В Татарстане за сезон 2020 года утонули 9 детей

С начала 2020 года на реках и озерах Татарстана погибли 79 человек, 9 из них – дети. Если сравнить статистику 2019 года, то за тот же период времени в республике утонули 52 человека, 4 из них – дети.

Всего за этот год в республике произошло 97 происшествий. Спасен 51 человек, из которых 2 детей. 

Специалисты МЧС РТ выделили основные причины гибели детей на водоемах. Это купание детей без контроля родителей, не владение навыками плавания, случайное падение в воду во время игр или катания на велосипедах на берегу. Так по последним причинам в РТ погибли 4 детей, спасены 2 — в возрасте от 5 до 15 лет, сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова. 

КВ
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