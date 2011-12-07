Большие Ачасыры: там оживают легенды

Эти красивые места связаны с жизнью и творчеством татарского ученого-этнографа, писателя, просветителя Каюма Насыри. Он родился 195 лет назад в деревне Малые Ширданы, в 7 километрах от села Большие Ачасыры, где открыт архитектурно-этнографический комплекс, названный его именем.

Переехавший дом

Музейный комплекс в селе Большие Ачасыры - это подлинный дом татарского крестьянина в конце XIX - начале XX века со всеми приусадебными хозяйственными постройками и небольшим садовым участком.

Научный сотрудник музея Рамзия Ганиева рассказала необычную историю этого дома. Он был перевезен в Большие Ачасыры с родины Каюма Насыри - из деревни Малые Ширданы, в 1947 году. По историческим данным, Каюм Насыри неоднократно бывал в этом доме. Житель деревни Габдельгани Минзарипович Зарипов купил дом, разобрал по бревнышку, перевез в свое родное село и собрал снова. Причем сделал все бережно и даже сохранил обстановку комнат и предметы мебели, домашнюю утварь. Габдельгани Зарипов завещал в своем доме открыть музей. После его смерти это здание несколько лет пустовало, потом начались реставрационные работы, и в 1997 году здесь открылся музей.

Печь - всему голова

Входя в дом, действительно как будто попадаешь в гости к живущему в конце XIX века крестьянину-середняку. Для полного погружения в историю женщинам можно надеть традиционное татарское платье с обязательным элементом национального костюма фартуком. Фартук попроще - для повседневной жизни, а нарядный - для торжественных событий.

Итак, знакомство с бытом татарской крестьянской семьи начинается... В мужской половине - просторная гостевая комната, обставленная в городском стиле. Кожаный диван-канапе, деревянный шкаф-секретер, книги, полный русско-татарский словарь, составленный Каюмом Насыри, с личной печатью автора. Здесь же представлено генеалогическое древо Каюма Насыри и шеджере (родословные) всех имамов деревни Большие Ачасыры, описанные в трудах Насыри. В центре комнаты - большой стол, за которым гостеприимные хозяева угощали гостей чаем. Чаепитие у татар - нерушимая традиция. Пили по 5 - 7 чашек, с разными вкусностями. И только когда человек переворачивал чашку, это означало: все, пока чаю хватит.

На женской половине уютные комнаты, где женщины занимались рукоделием, воспитывали детей, готовили еду. Именно здесь проводятся мастер-классы по ткачеству, прядению, вязанию и вышиванию. Можно попробовать погладить одежду старинным дедовским способом с помощью рубеля и скалки или тяжелым чугунным утюгом на углях. А еще собственными руками порубить капусту, помолоть зерно...

Центр любого деревенского дома - печь. Печь - это не только кормилица семьи. Она обогревает дом, на печке было самое теплое спальное место.

Кстати, пока мы знакомились с домом, в печи в настоящем чугунке запеклась картошка. Оставалось только ухватом вытащить чугунок из огня. Картошка горячая-горячая, с чуть обуглившейся кожурой. Вкусно невероятно. Где такое еще попробуешь?!

Яблочный пирог от Каюма Насыри

Кстати, Каюм Насыри в своих этнографических исследованиях достойное место уделил кулинарным традициям татар и других мусульманских народов. В книге «Наставления повару» ученый собрал более 70 рецептов национальных блюд: для праздника и на скорую руку.

Попробуйте, например, приготовить картофельные котлеты по рецепту Каюма Насыри. Все просто. Два десятка картофелин очистить, отварить и протереть через терку.

Добавить к картофелю 3 столовые ложки масла, 4 яйца, хорошенько перемешать. Сделать небольшие шарики, обвалять их в смеси хлебных сухарей и яиц. Чтобы шарики не прилипали к сковороде, жарить их в большом количестве растительного масла.

Можно запечь тыкву. Рецепт такой: взять спелую тыкву, нарезать ее средними кусками, немного посолить, каждый кусок обвалять в муке и запечь с добавлением масла до мягкости. Взбить 3 яйца и тщательно перемешать. Добавить к яйцам полчашки сливок. Залить этой смесью тыкву и поставить в печь еще на полчаса.

Каюм Насыри в своей книге дает два рецепта яблочного пирога. Один очень похож на шарлотку, а вот второй показался необычным. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Черствый хлеб размельчить в крошку и подсушить. Эти сухари тонким слоем посыпать на дно формы, смазанной маслом. На слой сухарей положить слой яблок, посыпать сахаром. И так повторять - слой сухарей, слой яблок, сахар, пока пирог не заполнит все сковороду. Сверху положить несколько кусочков топленого масла и поставить сковороду в печь. Я попробовала испечь этот пирог. Всем он очень понравился. В следующие выходные планируем на семейный ужин приготовить тыкву по рецепту Насыри.

Справка «КВ»

Каюм Насыри (1825 - 1902) родился в семье просвещенного муллы и мастера каллиграфии Габденасыра бин Хусейна. Первоначальное образование получил в мектебе отца, в 1841 -1855 годы обучался в казанском медресе «Мухаммадия». Самостоятельно выучил русский язык. В 1855 - 1871 годы преподавал татарский язык в Казанском духовном училище, позднее - в Казанской духовной семинарии. В 1871 году открыл в Казани научную русско-татарскую школу для учащихся-татар. В 1885 году был избран действительным членом Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Как ученый внес большой вклад в развитие различных отраслей гуманитарных наук, заложил основы современного татарского литературного языка. Значительная часть научных исследований Каюма Насыри посвящена изучению истории татарского народа, России, всеобщей истории. В его исследованиях по этнографии приводится большое количество народных примет, сказок, пословиц, песен, описаний свадебных, похоронных и других обрядов, описание жилища, одежды, национальной кухни татарского народа.

Клеть жениха и травяные чаи

Дом - это лишь часть крестьянской усадьбы. Много интересного есть на самом участке. Во дворе расположена творческая мастерская ученого с ткацким станком, столярными инструментами, деревянной лежанкой, сколоченной, по преданию, самим Каюмом Насыри. Можно заглянуть в хлев, сараи, увидеть, что крестьяне держали под навесом для упряжи, побывать в бане и клети жениха. Клеть жениха - это место для ларей, где хранилось зерно, а еще в этом небольшом помещении стоит кровать для молодоженов. Почему новобрачных выпроваживали во двор? Да потому что на свадьбе было много гостей и в доме негде было уединиться.

В другом помещении сушатся травы, собранные сотрудниками музея. И они с радостью угощают гостей разными травяными чаями, заваренными по рецептам Каюма Насыри. Лекарственным растениям своего родного края ученый посвятил отдельный труд «Целебные травы».

Попасть в зону внимания туристов

Туристический проект «Путешествие в татарскую деревню. Сохранение наследия Каюма Насыри» охватывает не только усадьбу в Больших Ачасырах. Разработан пешеходный маршрут в Малых Ширданах. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов проект будет расширяться. В Малых Ширданах планируется открыть библиотеку, которая одновременно станет и музеем Каюма Насыри. Об этом рассказала заведующая музеем Разина Гатиятуллина

Туристов здесь пока не так много, хотя от Казани недалеко и от Свияжска всего 30 километров. Почему бы не организовать экскурсионный маршрут, включающий в себя знакомство с православным островом-градом Свияжск и традиционной татарской деревней?

К тому же Большие Ачасыры могут привлечь и любителей кино. В этих живописных местах снимался первый татарстанский художественный фильм в жанре фэнтези «Водяная». Писатель собрал двухтомник татарских сказок, преданий, легенд, и одна из них - о Водяной.