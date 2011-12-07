В Казани жители Авиастроя смогут бесплатно вакцинировать и стерилизовать собак

В Казани жители Авиастроительного района смогут бесплатно вакцинировать и стерилизовать своих собак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Специалисты окажут целый комплекс услуг. Горожане смогут не только вакцинировать и стерилизовать своих питомцев, но и оформить ветеринарный паспорт. Также по желанию хозяев животным сделают чипирование.

Вакцинация пройдет 2 октября с десяти до двух часов дня на территории Государственной ветеринарной лечебницы по улице Побежимова.

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