Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В новогоднюю ночь в Нижнекамске загорелась квартира

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома №3 по улице Ф. Табеева в Нижнекамске поступило 1 января в 03.42. Подразделение Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона прибыло на место происшествия через 8 минут.

Горела квартира на первом этаже многоквартирного десятиэтажного дома. Из окна квартиры шел дым, внутри подъезда - сильное задымление. На балконе квартиры, расположенной на втором этаже над горящей квартирой, просила о помощи женщина с двумя детьми.

Пожарные оперативно приступили к работе. В 03 часа 51 минуту звено ГДЗС первого отделения 63 пожарно-спасательной части на кухне горящей квартиры обнаружило очаг горения. В 03.52 очаг пожара был локализован, а в 03.55 открытое горение ликвидировано.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудники пожарной охраны спасли 14 жильцов подъезда, из них 6 детей. К счастью, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

КВ
Лента новостей