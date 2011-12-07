В новогоднюю ночь в Нижнекамске загорелась квартира

Горела квартира на первом этаже многоквартирного десятиэтажного дома. Из окна квартиры шел дым, внутри подъезда - сильное задымление. На балконе квартиры, расположенной на втором этаже над горящей квартирой, просила о помощи женщина с двумя детьми.

Пожарные оперативно приступили к работе. В 03 часа 51 минуту звено ГДЗС первого отделения 63 пожарно-спасательной части на кухне горящей квартиры обнаружило очаг горения. В 03.52 очаг пожара был локализован, а в 03.55 открытое горение ликвидировано.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудники пожарной охраны спасли 14 жильцов подъезда, из них 6 детей. К счастью, пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.