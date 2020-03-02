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В Казани в ДРКБ переведут мальчика, оставшегося в живых после поножовщины

Мать, напавшая на близнецов, находится в реанимации.

Мальчика, оставшегося в живых после нападения матери, переведут из реанимации в ДРКБ, сообщили в Минздраве РТ.

На данный момент состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.

Мать, напавшая на своих детей, все еще находится в реанимации в горбольнице № 7. Состояние женщины стабильно тяжелое.

Напомним, в Казани мать напала с ножом на семилетних близнецов, после чего пыталась покончить с собой. Один ребенок погиб, его брат был госпитализирован. В СК возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.

КВ
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