В Казани в ДРКБ переведут мальчика, оставшегося в живых после поножовщины

Мальчика, оставшегося в живых после нападения матери, переведут из реанимации в ДРКБ, сообщили в Минздраве РТ.

На данный момент состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.

Мать, напавшая на своих детей, все еще находится в реанимации в горбольнице № 7. Состояние женщины стабильно тяжелое.

Напомним, в Казани мать напала с ножом на семилетних близнецов, после чего пыталась покончить с собой. Один ребенок погиб, его брат был госпитализирован. В СК возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.