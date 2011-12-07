В Татарстане хотят создать карту археологических объектов с геопорталами

В Татарстане разрабатывают карту археологических объектов. Об этом на расширенном заседании Совета по предпринимательству при президенте РТ рассказал руководитель комитета по охране культурного наследия Иван Гущин.

«Нужно сделать карту археологических объектов. Совместно с минцифры РТ мы уже сделали портал с привязкой к ГЛОНАСС, сейчас наносим на эту карту соответствующие сведения. Сервис готов, уже внесли порядка 300 памятников», — отметил докладчик.

Планируется, что портал будет помогать в проведении историко-культурной экспертизы для строительных и земляных работ. На данный момент, если государство не имеет данных о наличии или отсутствии на территории объектов историко-археологического наследия, предприниматели вынуждены самостоятельно находить экспертов и оплачивать экспертизу.

«Длительность такой экспертизы может затянуться до семи месяцев и проводиться она должна в бесснежный период, из-за чего бизнес теряет строительный сезон», — рассказала начальник проектного управления трастовой компании «Татмелиорация» Ирина Соколова.

Глава республики пообещал поднять данный вопрос на обсуждении с минкультом РФ.

Ранее Рустам Минниханов отчитал Ивана Гущина за бюрократию в работе и попросил систематизировать работу археологов.



