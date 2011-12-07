Замглавы дипмиссии Израиля в РФ Керен Коэн-Гат: Я очень рада, что побывала в Татарстане

30 лет возобновления дипломатических отношений

— В этом году отмечается 30-летие возобновления дипломатических отношений между Израилем и Россией. Какие мероприятия планируется провести в рамках этого значимого события?

— Программа мероприятий очень разнообразная. В мае будем отмечать День Иерусалима, годовщину воссоединения столицы, в честь которой состоится большой концерт. Идут переговоры об участии театра «Габима» — старейшего репертуарного театра в Государстве Израиль — в фестивале Чехова. Готовим к публикации антологию пьес израильских авторов на русском языке.

В мае вместе с нашим партнером МГИМО планируем провести форум, посвященный женскому лидерству и дипломатии. Форум будет посвящен Голде Меир — она была первым послом Израиля в СССР. В октябре пройдет семинар, приуроченный к 30-летию возобновления дипломатических отношений между Израилем и Россией. Планируется провести его совместно с Институтом востоковедения РАН.

— В каких сферах будет развиваться сотрудничество между Татарстаном и Израилем?

— Я очень рада, что побывала в Татарстане. Выступила с лекцией в Казанском университете. Университет сотрудничает с израильскими академическими кругами, и, как мне стало известно, тема Ближнего Востока представляет здесь интерес. В связи с этим на базе КФУ есть возможность проводить встречи и семинары по проблемам Ближнего Востока. Также мы обсудили, как можно оказать содействие работе научно-образовательного Центра иудаики «История и культура еврейского народа» КФУ.

У меня была очень продуктивная встреча с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой. По ее предложению постараемся привезти фильмы из Израиля на Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

Конечно, важной темой для каждого израильтянина является тема Холокоста. Она важна не только для нас, но и для всего мира. Эту трагедию должно помнить все человечество, чтобы в будущем такое не повторилось. Мы можем пригласить учителей, ученых, экспертов из Татарстана в Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем для того, чтобы они лучше узнали эту историю и передавали эти знания своим ученикам. Поэтому одним из важных мероприятий в Казани для меня стало открытие выставки «Судьба женщины в годы Холокоста» в Доме дружбы народов Татарстана. Выставка открыта для посещения до конца апреля.

Путешествовать без риска для себя и окружающих

— Вы большое внимание уделяете развитию образовательных проектов…

— Да. Есть соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Министерством науки и технологии Израиля. Это соглашение было подписано в 2005 году и по сей день в силе. С представителями Министерства образования и науки Татарстана мы обсудили разные формы сотрудничества, в том числе с Центром иудаики при КФУ. Как видите, у нас много разнообразных проектов.

— Израиль — одно из наиболее популярных туристических направлений у россиян. Как идет процесс восстановления туристической отрасли, которая очень пострадала в период пандемии коронавирусной инфекции?

— Я верю и надеюсь, что ситуация нормализуется. Россия до пандемии занимала второе место по количеству туристов, приезжающих в Израиль. Поток туристов увеличился с тех пор, как в 2008 году отменили визовый режим. Границы открылись. Сейчас, конечно, ситуация осложнилась из-за пандемии. Мы пытаемся выработать способы, чтобы люди могли путешествовать без риска для своего здоровья и здоровья окружающих. На данный момент большинство населения Израиля уже вакцинировано, но мы до сих пор принимаем серьезные меры предосторожности и надеемся, что в ближайшем будущем сможем снова открыть границы.

Часто быть вдали от близких — плата за работу

— Какие уроки преподнесла пандемия?

— Мне кажется, самый главный урок, который мы извлекли из пандемии, — это важность личного человеческого контакта. Для меня как для дипломата личное общение — самый важный инструмент для ведения конструктивного диалога. Никакие онлайн-конференции не заменят живого диалога.

В январе 2020 года Президент России Владимир Путин посетил Израиль. Он принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения от нацизма, в церемонии открытия в Иерусалиме мемориала, посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в период Великой Отечественной войны. Во время того визита было подписано Соглашение о диалоге между Министерствами иностранных дел наших стран. У нас есть программа такого диалога по многим вопросам. Диалог между Россией и Израилем ведется активно. К сожалению, многие важные встречи и мероприятия, которые были запланированы в 2020 году, мы не могли осуществить из-за пандемии. Сейчас ограничения медленно, но верно снимаются, и сотрудничество будет продолжено.

— Что лично для вас было самым сложным в период самоизоляции?

— Не иметь возможности встречаться с родителями, друзьями, которые живут в Израиле. Мы, дипломаты, знаем, что необходимость часто быть вдали от своих любимых и близких — это плата за нашу работу. Но это не значит, что мы соглашались не видеться с ними вообще. А во время пандемии собираться вместе оказалось невозможно. Для меня, наверное, это было самым тяжелым. К счастью, муж и дети всегда рядом.

Право голоса — это не одолжение, которое нам делают мужчины

— В чем женщине-дипломату сложнее в мужском мире политики, а в чем, может быть, проще?

— Вы правы: в работе женщины-дипломата есть свои плюсы и минусы. Минусы — большая занятость, при которой очень сложно сохранить баланс между дипломатической службой и семьей.

С профессиональной точки зрения должна признать, что женщине надо приложить больше сил, энергии, чтобы в момент принятия решений ее голос был услышан. Но это неправильно! Женщина должна высказывать свое мнение по всем проблемам, и даже по тем, которые традиционно считаются привилегией мужчин. Известный факт: когда мнение женщины учитывается, решение обычно бывает более сбалансированное и эффективнее внедряется в жизнь. Поэтому, когда женщине предоставляется право голоса за столом переговоров, это не одолжение, которое нам делают мужчины. Это наше право.

Важный плюс женщины-дипломата в том, что цель дипломатии — разрешение конфликтов мирными способами. Различные исследования показали, что женщины более склонны к эмпатии, чем мужчины. Ей проще поставить себя на место другого человека, понять его точку зрения и попытаться вывести ситуацию на выигрышный уровень для обеих сторон. Это непросто, но я считаю, что женщины делают это лучше, чем мужчины.

Да, работа дипломата сложная, ответственная. Моя работа приносит мне удовольствие и одновременно часто бросает вызовы. Я эти вызовы принимаю. И мне это чрезвычайно нравится.

Девушки служат в армии — это закон

— В Израиле девушки проходят обязательную службу в армии. По вашему мнению, так ли необходима девушкам армейская подготовка, или в Израиле это традиция?

— Это даже не традиция. Это закон. В Израиле службу в армии обязаны пройти и мужчины, и женщины. Конечно, есть исключения, но я должна сказать, что в израильской культуре служить и защищать родину — не только обязанность, но еще и большая честь. И жизненный урок. Это большая жизненная школа не только для девушек, но и для каждого парня.

— Вы — мама четырех детей. Ваш старший сын в этом году пойдет в армию. С какими чувствами будете провожать его?

— Чувства смешанные. Для каждой женщины сложно отправлять ребенка в армию, и я ничем не отличаюсь от других матерей. Уверена, что каждый человек в Израиле стремится к миру и молится за мир. И мы протягиваем руку с миром всем нашим соседям. Однако, несмотря на это, мы находимся в ситуации, где нам необходимо защищать себя. Поэтому я отправляю своих детей с волнением и тревогой, но понимаю, что это их долг, честь, государственная необходимость — защищать свою страну. Все должны внести свой вклад в это государственное дело. Конечно, я тоже переживаю, боюсь. Любая мать, отправляя детей в армию, хочет, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, чтобы они пошли служить с миром и вернулись в мирное время.

Справка

Керен Коэн-Гат уроженка Израиля. Ее предки родом с Украины и из Молдовы. Детство прошло в небольшом городе Раанане. Получила степень бакалавра психологии и образования в Тель-Авивском университете и степень магистра в Открытом университете Израиля. Через 2 года после начала работы в Министерстве иностранных дел Государства Израиль заняла должность Консула в Посольстве Государства Израиль в Финляндии. Сейчас - Полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии Посольства Государства Израиль в Российской Федерации. Вегетарианка, любит парк Горького в Москве и скучает по теплому морю.

Замужем за Пазом Коэном. Мама двоих дочерей и двух сыновей. Младшему сыну - 4 года.