Доноры антиковидной плазмы нужны для спасения тяжелых больных

Первое переливание плазмы с антителами против COVID-19 было сделано в РКБ 27 мая, в числе первопроходцев-доноров были переболевшие вирусом хирурги, врачи, а затем те, кому помогла их плазма. В Республиканской клинической больнице с этого момента такого рода терапию получили 17 пациентов, 5 из которых - двух- и трехкратно. При этом двое до процедуры находились в крайне тяжелом состоянии.

- Первыми стали пациенты реанимации, - рассказала главный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РТ, шеф клиники анестезиологии и реанимации РКБ Айнагуль Баялиева. - Обычно уже на 10-е сутки тест на коронавирус показывает отрицательный результат. Но так происходит не всегда: у нас была пациентка, у которой даже на 37-й день после заражения вирусом тест показывал положительный результат. То есть вирусная нагрузка на организм не ослабевала. Конечно, в ее случае имела место тяжелая пневмония, длительное нахождение на аппарате ИВЛ. К лечению были подключены антибиотики, так как присоединилась вторичная бактериальная инфекция. И впервые для такой пациентки была предпринята попытка начать терапию плазмой. Вполне успешно: женщину выписали после двух переливаний.

Улучшение происходит постепенно: концентрация вируса в крови снижается, вирусные атаки на организм ослабевают, состояние человека улучшается, площадь поражения легких уменьшается. Пациент ощущает облегчение и идет на поправку.

По словам Баялиевой, врачей часто спрашивают, чем может помочь человек, перенесший коронавирус, в борьбе с пандемией? Поделиться антителами - самый ценный вклад, который он может сделать сейчас. Одна из пациенток, тяжело переносившая коронавирусную инфекцию и оказавшаяся в числе первых, кому была перелита плазма с антителами переболевших, описала свое состояние после переливания так: «В меня как будто вдохнули новую жизнь!»

Главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева, рассказала, почему в Татарстане было принято решение использовать антиковидную плазму для лечения пациентов с коронавирусом.

По ее словам, в середине апреля этого года, когда республика вступила в борьбу с новой инфекцией, Минздрав РТ принял программу под названием «Внедрение технологии лечения антиковидной плазмой и оценка ее эффективности». Этому предшествовали два факта. Появились научные публикации о том, что плазму переболевших с успехом стали применять в очагах пандемии - китайском Ухане и в Италии - для лечения пациентов. И в тот же период внедрение такого метода лечения начал НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

Программа в республике разрабатывалась при участии Минздрава РТ, КФУ, Республиканского центра крови и КГМУ. Огромную роль сыграли при этом и ученые, и первые пациенты, доставленные в республику с круизного лайнера Diamond Princess. К моменту разработки программы они уже были здоровы и предположительно выработали антитела к инфекции.

- Определяли просто, - пояснила Абдулганиева. - Человек после выздоровления сдает два последовательных мазка, каждый раз из носа и ротовой полости одновременно. И лишь если те оказываются отрицательными, он признается выздоровевшим. Спустя две недели после этого в крови формируются антитела к инфекции. То есть вырабатывается иммунитет. Мы взяли на пробу сыворотку первого переболевшего в Татарстане пациента, посмотрели в лаборатории КФУ уровень антител. Увидели, что инфекция необычная. У человека, который ее перенес в легкой форме, титр (уровень) антител оказался неожиданно высоким! Обычно при инфекционных заболеваниях происходит так: чем тяжелее протекает инфекция, тем выше уровень антител. А здесь наоборот.

После полученных результатов и исследований метод лечения ковидной плазмой вошел в список методических рекомендаций комплексного лечения COVID-19. В настоящее время сбор антиковидной плазмы в Татарстане ведут Республиканская клиническая больница и Республиканский центр крови.

- Мы работаем со списком переболевших COVID-19, который составляется главным инфекционистом республики Халитом Саубановичем Хаертыновым, - раскрыла механизм заместитель главного врача Республиканского центра крови Рамзия Хакимова. - Сотрудники центра выходят с ними на связь и предлагают стать донорами. Если человек чувствует себя хорошо и подходит по другим критериям, мы его приглашаем в центр крови. Далее, как и любой донор, он сдает у нас анализы, встречается с врачом-трансфузиологом, и, если все хорошо, отправляется на донацию.

Каждый ли, у кого в крови обнаружены антитела к коронавирусу, может стать донором? Оказывается, нет. Специалисты назвали основное условие - наличие медицинского документа, подтверждающего перенесенное заболевание и прохождение лечения. Второе - должны быть отрицательными результаты взятых подряд двух мазков на коронавирус из носа и гортани, что означает: человек вылечился. Так что обнаруженные случайно антитела к вирусу при сдаче крови в платной лаборатории не в счет.