Татарстанского Илона Маска подготовят в детском лагере «Восток»

Всего по программе «ЛЕТО — ДЕТЯМ» будут обновлены 94 лагеря в 45 муниципальных образованиях республики.

Такие данные привел в своем докладе министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов на брифинге в Кабмине РТ, посвященном стартовавшей летней оздоровительной кампании.

Так, например, один из детских лагерей отдыха «Восток», расположенный в пригороде Казани, после ремонта может принимать одновременно 200 человек. Направление лагеря, как можно понять уже из названия ДОЛа, связана с космической тематикой и призвана разбудить интерес ребят к этой теме. Так что предполагается, что именно этот лагерь станет хорошей базой для профильных смен технического и технологического направления.

«В следующем году весь мир будет отмечать 60-летие первого полета человека в космос. Мы планируем привлечь к разработке программ лагеря ученых из КФУ, Технического университета, Астрономической обсерватории КФУ. Уверен, что получится очень интересная программа для детей. Кто знает, может, именно в этом лагере вырастет современный Гагарин, Королев или Илон Маск», отметил в своем выступлении глава Минмолодежи РТ, сообщает пресс-служба ведомства.