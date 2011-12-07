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Президент России назначил двух новых судей в Татарстане

В своих должностях они проведут 6 лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Судьей Арского районного суда Татарстана назначен Марсель Хафизов. Судьей Вахитовского районного суда Казани стала Марина Шаронова, отмечено в указе.

По конституции РФ, указанные лица назначаются на 6 лет. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в парламенте России появилась новая партия.

КВ
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