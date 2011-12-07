Казанский марафон 2019 года пройдет по новой трассе из-за того, что в его рамках состоится чемпионат России по марафону. Об этом сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.Как пояснял ранее директор серии Вадим Янгиров, основным критерием при выборе трассы станет минимальный набор высоты. Он не должен будет превышать 100 м на всей марафонской дистанции, что позволит показать хорошие результаты как профессиональным спортсменам, так и обычным любителям бега.Кроме того, «для увеличения накопительного кластера» старт забега будет перенесен к Центральному стадиону. Маршрут марафона пройдет мимо ключевых достопримечательностей Казани и спортивных объектов города, а также двух колес обозрения. Трасса пройдет через Кремлевскую и Кировскую дамбы, мост Миллениум.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов анонсировал участие в Казанском марафоне 2019 года 30 тыс. человек.Зарегистрироваться для участия в турнирах серии спортивных мероприятий Timerman и получить всю актуальную информацию о них можно на официальном сайте серии. Сезон 2019 года откроет 26 января ночная лыжная гонка в Богатых Сабах.