Челнинские полицейские задержали мужчину с гашишом

На стационарном посту полиции в Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили водителя из Челябинска, который перевозил наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Для проверки документов полицейские остановили водителя «Ниссана», им оказался 30-летний житель г. Челябинска. При общении мужчина вызвал подозрение у полицейских, после чего признался, что провозит в автомобиле наркотические средства. При досмотре автомобиля обнаружили гашиш общей массой 494,6 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело. МВД по РТ напоминает, что если вы стали свидетелем незаконного оборота наркотиков или содержания наркопритонов, необходимо обратиться по телефонам: 02, 112 или по «телефону доверия» МВД 291-20-02.

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