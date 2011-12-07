Как спички могут объединить семью

Добывание огня - главное предназначение спичек. Но это далеко не единственная сфера их применения. Спички - универсальный материал для всевозможных оригинальных поделок, панно, реквизит для фокусов. Из спичек строят домики, дома, красивейшие замки и даже целые спичечные города. Спички - один из самых доступных материалов для творчества. Главное - желание сотворить что-то необычное своими руками. В интернете есть множество бесплатных ресурсов, где даются подробные пошаговые фото- и видеоинструкции, как создавать работы в сфере спичечной архитектуры и дизайна.

Начинать лучше с простых моделей, постепенно переходя к более сложным и масштабным объектам. Наверняка это увлекательное дело объединит всю семью - и детей, и родителей, и бабушек с дедушками.

А какой простор для фантазии и творчества открывают перед нами обычные спичечные коробки! Они могут стать основным строительным материалом для домов, крепостей, всевозможных машин, роботов, мебели…

Спички отлично скрасят ваш досуг. Логические игры, математические и геометрические головоломки из спичек станут гвоздем семейного вечера, дружеских посиделок или детского праздника. Правила игры просты: из спичек выкладывается какая-нибудь фигура или арифметическая задачка. В задании оговаривается, что путем перекладывания одной или двух спичек можно получить искомый результат. Логические игры на перекладывание спичек тоже бывают разного уровня сложности. Найти в интернете эти задачки и другие креативные идеи использования спичек и спичечных коробков не проблема.