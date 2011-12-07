Путин поручил выделить средства на трассу Москва — Казань из Фонда национального благосостояния

Владимир Путин поручил направить средства из Фонда национального благосостояния на строительство скоростной трассы Москва — Казань. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента Федсобранию на сайте Кремля.

В одном из пунктов также отмечается «необходимость увеличения темпов строительства» дороги, которая пройдет от Москвы в Казань через Нижний Новгород и продлится до Екатеринбурга. Завершение строительства и запуск дороги в эксплуатацию запланированы на 2024 год.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) — это финансовая «подушка безопасности» страны, которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цен на нефть.

Ранее Президент РФ затронул тему дороги в послании Федеральному собранию. В этом году на проект выделят 40 млрд рублей, а общий объем финансирования составит более 650 млрд рублей.