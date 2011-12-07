Эрик Гафаров о Доронине: «Эта история точно с плохим концом»

Недавно в Казани задержали Кирилла Доронина, одного из основателей «Финико», признанной финансовой пирамидой. Бизнесмену, или как он привык называть себя в соцсетях — трейдеру, грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. По версии МВД по Татарстану с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководители организации привлекали деньги граждан «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках».

Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Всего за это время, по оценкам правоохранительных органов, было привлечено не менее 80 млн рублей. При этом деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды. В июле их личные кабинеты оказались недоступны, а средства повисли в компании. Более ста человек написали заявление в правоохранительные органы, а суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей.

Вкладчики до сих пор гадают о том, будут ли им платить деньги и действительно ли ближайшие несколько лет Доронину придется провести за решеткой.

«Крах „Финико“ ударит по всем»

Обвал финансовой пирамиды, уголовное дело на Доронина и его арест завершится плачевно для всех участников «Финико», считает друг Доронина, бывший клиент «Финико» и основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров. «Очень жаль всех участников „Финико“, потому что после его [Доронина] ареста эта история совершенно точно будет с плохим концом для всех. И для инвесторов „Финико“, и для организаторов», — поделился Гафаров.

По прогнозам предпринимателя, избежать уголовного наказания Доронину не получится, а суд, скорее всего, изберет максимальную меру пресечения. «Надеюсь, Кирилл с мужеством переживет все испытания, которые его ждут. Ему сейчас 41 год, а когда выйдет уже будет более 50 лет», — отметил он.

«Инвесторам остается либо страдать, либо анализировать ошибки»

По признанию Гафарова, сейчас его директ в Instagram переполнен сообщениями о Кирилле и его компании. Мошенники даже создают фейковые аккаунты челнинского бизнесмена, которые предлагают помощь в взыскании денег с «Финико». Но, считает Гафаров, жизнь финансовой организации, признанной пирамидой, подошла к концу.

«Сейчас у всех участников „Финико“ есть два варианта: или страдать и винить во всех проблемах Кирилла и всех остальных, или сделать работу над ошибками. Признать, что во всех проблемах виноват человек сам. В будущем нужно учиться не терять контроль над жадностью», — поделился мнением Гафаров.

«Вместо денег новые возможности»

Нет смысла «входить» в такие высокорискованные проекты, вкладывая все свои деньги, считает Гафаров. «Потерять жалко и 10 тыс. долларов, но нельзя терять ту сумму денег, которая может ухудшить качество жизни твоей семьи», — говорит предприниматель. Он пожелал всем пострадавшим увидеть хорошее в этой ситуации, а также новые возможности. По всей видимости, думать о возврате денег бывшим трейдерам теперь уже не приходится.

Кирилл Доронин пробудет в СИЗО до 28 сентября этого года. Эрик Гафаров в эксклюзивном интервью «Казанским ведомостям» заявлял о том, что является близким другом Кирилла Доронина и сам был клиентом «Финико». По его словам, благодаря сотрудничеству с финансовой организацией он смог заработать 100 млн рублей.

Эрик Гафаров сам является создателем фонда Gafarov and Partners LTD (ранее сообщалось в СМИ, что фонд имеет признаки финансовой пирамиды, перечисленные на сайте ЦБ РФ — прим. Ред.). Эту организацию не раз сравнивали с «Финико», но Гафаров с подобным мнением не согласен. Сейчас предприниматель находится в Турции, при этом он объявлен в международный розыск.

В Татарстане на него заведено уголовное дело по той же статье, что и на Доронина, но в отличие от последнего дело на Гафарова и его партнеров приостановили из-за того, что, по информации МВД, «не удается установить его местоположение». По версии правоохранительных органов, Гафаров и его компаньоны похитили деньги граждан «под предлогом инвестирования в мнимый фонд Gafarov and Partners, который предлагал получать прибыль путем выигрышных ставок на спортивных мероприятиях».